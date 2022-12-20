«نعيم» توصي بشراء أسهم «سيدي كرير» و«العربية للشحن» فى البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” و “العربية المتحدة للشحن والتفريغ” في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما.

وقالت إن سهم “سيدي كرير” قد ارتد لأعلى من مستوى الدعم 12.25 جنيه، لافتةً إلي أن السهم لديه مستوى مقاومة عند 14.35 جنيه وتجاوزها سيدفعهُ نحو 15.65 جنيه.

كما أنها نصحت بشراء “العربية المتحدة للشحن” عند 1.09 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 1.25 ثم مستوى 1.45 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على هبوط جماعي، إذ هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.4% عند 14523 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بـ 0.59% عند 2797 نقطة.

وتوقع عدد من محللي سوق المال ومتعاملون، أن تشهد السوق تحركات عرضية لمؤشرات البورصة المصرية حتى نهاية العام الحالي.

وكانت مؤشرات البورصة قد سجلت اليوم تراجعات جماعية بعدما هبط “egx30″ الرئيسي بنحو 0.7%، ليصل إلى 14738 نقطة، و”egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.82%، ليصل إلى 2813 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% إلى 4160 نقطة.