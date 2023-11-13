«نعيم» توصي بشراء أسهم «زهراء المعادي» و «المصريين للإسكان» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، و المصريين للإسكان والتنمية، في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي، وحددت مستهدات صاعدة لكل منهما .

ونصحت بشراء زهراء المعادي بالقرب من 7.45 جنيه وحددت مستهدفاته عند 9.15 و 11 جنيه، والمصريين للإسكان بالقرب من 0.28 جنيه وحددت مسهدفاته عند 0.40 ثم 0.62 جنيه .

و حولت مؤشرات البورصة المصرية، مسارها نحو الصعود منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023.

وعوض مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، كافة خسائره الصباحية مسجلا ارتفاعا بنحو 0.22%، عند مستوى 23963 نقطة.

وارتفع مؤشر” EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.13%، عند 4785 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنحو 0.91%، عند 7023 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع 84 ، وتراجع 49، فيما استقر 62 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 15.78 مليون ، و 16.07 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 31.85 مليون.