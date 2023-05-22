«نعيم» توصي بشراء أسهم «دايس» و«ريماس» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم “دايس للملابس الجاهزة” و “العربية للخزف سيراميكا – ريماس” في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي .

وقالت “نعيم” إن تمكن سهم “دايس” من تخطي مقاومة 0.45 جنيه، سيدفعهُ نحو مستهدفات 0.48 ثم 0.52 جنيه وحدد مستوى وقف الخسائر عند 0.44 جنيه .

وفيما يتعلق بالسهم الثاني فأوصت بالشراء بالقرب من 0.65 جنيه وحددت مستهدفات السهم عند 0.72 ثم 0.78 جنيه .

وأستهلت البورصة المصرية اليوم، تعاملاتها الصباحية بجلسة الإثنين على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 0.68% ووصل 16975 نقطة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس، على صعود جماعي بواقع %0.69 للمؤشر الرئيسي EGX30، ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.17 مسجلًا 2996 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.07 مستقرًا على 4545 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو مليارين، ليغلق عند 1.094 تريليون جنيه، مقابل 1.094 تريليون مستوى الإغلاق السابق.