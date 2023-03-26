«نعيم» توصي بشراء أسهم «حديد عز» و «كريدي أجريكول» و مصر الوطنية للصلب في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم “حديد عز” و بنك “كريدي أجريكول – مصر” و “مصر الوطنية لصلب – عتاقة” في البورصة المصرية .

وحددت مستهدفات “حديد عز” نحو 35 ثم 37 جنيهh، و “كريدي” عند 9.85 ثم 10.55 جنيه، وأخيرًا عتاقة عند 1.97 ثم 2.35 جنيه .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.23% عند مستوى 2827 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.51%، عند 4209 نقاط.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 102 سهم، وتراجع 7 أسهم، فيما استقر 81 دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 10.43 مليون جنيه، و43.8 مليون على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 54.24 مليون.