“نعيم توصي بشراء أسهم “حديد عز” و “المالية والصناعية” في البورصة المصرية

عند 16.75 و 16.90 جنيه على التوالي

أوصت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم لتداول الأوراق المالية بشراء أسهم “حديد عز” و “المالية والصناعية” المقيدين في البورصة المصرية عند مستويات 16.75 و 16.90 جنيه على التوالي

وحددت مستهدفات سهم “حديد عز” عند 18.40 ثم 20 جنيه خلال الفترة المقبلة، وسعر السهم الثاني عند 18.65 و 20.90 جنيه .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا بمنتصف تعاملات جلسة الخميس (نهاية الاسبوع) وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 11722 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38%، ليسجل 2010 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.3% إلى 3040 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 630 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12:00

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 62 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 38 سهمًا، وبقي 87 دون تغيير.