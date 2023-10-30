«نعيم» : توصي بشراء أسهم «بلتون المالية» و «المتحدة للإسكان» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم بلتون المالية القابضة، وشركة المتحدة للإسكان والتعمير، في البورصة المصرية، ورهنت تلك التوصيات بالأداء الإيجابي لكل منهما .

وحددت “نعيم” في تقريرها البحثي مستهدفات المتحدة للإسكان عند 5.70 ثم 6.40 جنيه خلال الفترة المقبلة، ومستهدفات بلتون عند 3.95 ثم نحو 4.50 جنيه .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب والأجانب.



وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30″، بنسبة 1.54%، عند مستوى 23443 نقطة.

وارتفع مؤشر” EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.94%، عند مستوى 4449 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 0.84%، عند 6693 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202، ارتفعت منها 101 ورقة مالية، فيما تراجعت 47، واستقرت 54 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 82.88 مليون جنيه، و 73.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 156.2 مليون.