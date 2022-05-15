«نعيم» توصي بشراء أسهم «بالم هيلز» و«الدولية للمحاصيل الزراعية» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيد القابضة” بشراء أسهم “بالم هيلز” و “الدولية للمحاصيل الزراعية” في البورصة المصرية مع نصائح موجهة للمتعاملين بالحركة الانتقائية.

وأوصت بشراء أسهم “بالم هيلز” عند 1.43 جنيه وحددت مستهدفات السهم عند 1.55 و1.65 جنيه، كما نصحت بشراء سهم “الدولية للمحاصيل الزراعية” عند 2.75 جنيه ومستهدفاتهُ عند 3.20 ثم 3.50 جنيه.

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات مصرية وأجنبية حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.3% عند 10711 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51%، ليسجل 1842 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.48% إلى 2799 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.34%، ليصل إلى 10678 نقطة، و “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.19% إلى 1832 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% إلى 2786 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.1%، ما يعادل 15 مليار جنيه، ليغلق عند 700.1 مليار جنيه.