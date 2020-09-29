بورصة وشركات

«نعيم» توصي بشراء أسهم بالم هيلز والنساجون الشرقيون

أنهت البورصة تعاملات اليوم بأداء متباين
أسماء السيد 6:57 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 6:57 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركتي “بالم هيلز للتعمير” والنساجون الشرقيون، موضحةً أن البورصة المصرية تتحرك بشكل متذبذب من خلال نطاق متاجرة ضيق المدى نسبيًا بين 10850 كدعم و 11125 كمستوى مقاومة .

وأوصت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ بشراء سهم “بالم هيلز” بالقرب من 1.43 جنيه وحددت مستهدفاته بالقرب من 1.60 جنيه ثم 1.75 جنيه.

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كما أوصت بشراء سهم “النساجون الشرقيون” بالقرب من 5.85 جنيه، مشيرةً إلى أن السهم يستهدف مستوى 6.35 جنيه ثم 7.10 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين في الأداء، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.16% مسجلاً 10987 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة 0.06% ليصل 2022 نقطة، وانخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.03% عند 2917 نقطة .

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وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.48 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء اللونين الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالي 195، بينما هبط 87، وبقي 20 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 618.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة .

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بقلم أسماء السيد

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