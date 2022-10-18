«نعيم» توصي بشراء أسهم «بالم هيلز» و«إي فاينانس» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة “بالم هيلز للتعمير” و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” في البورصة المصرية، وحددت مسهدفات صاعدة لكل منهما الفترة المقبلة.

ونصحت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال”، بشراء “بالم هيلز” بالقرب من 1.39 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 1.49 ثم 1.56 جنيه، و”إي فاينانس” عند 14.35 جنيه، وحددت مستهدفاته بالقرب من 15.85 ثم 17 جنيهًا.

واختتمت البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الثلاثاء على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.25 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند 10163نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.85%، ليسجل 2214 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.58% عند 3156 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.25 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 79 من إجمالي 202 متداولة، بينما هبط 48، وبقي 75 دون تغيير.