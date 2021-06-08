بورصة وشركات

«نعيم» توصي بشراء أسهم «النساجون الشرقيون» و«المصرية للاتصالات»

تبنت نظرة إيجابية لمستهدفات السهمين
أسماء السيد 2:30 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 2:30 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركات “النساجون الشرقيون” و”المصرية للاتصالات” المقيدين في البورصة المصرية، وتبنت نظرة إيجابية لمستهدفات السهمين.

بداية أوصت “نعيم” بشراء “النساجون الشرقيون” بالقرب من 7.90 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 10.20 و11.50 جنيه .

فيما أوصت في تقريرها البحثي بشراء “المصرية للاتصالات” عند 12.20 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 13.30 و14.30 جنيه.

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يُذكر أن الضغوط البيعية على سهمي “البنك التجاري الدولي” و”فوري للمدفوعات الإلكترونية”، أمس دفعت البورصة المصرية للإغلاق في المنطقة الحمراء، بعد ارتفاعات طفيفة خلال مطلع الجلسة.

قال خبراء إن السوق شهدت تحركات متذبذبة خلال الجلسة، وانحصرت الارتفاعات في أسهم محدودة متعلقة بأخبار إيجابية على رأسها “طلعت مصطفى” الذي قفز بأكثر من 5% بعد إعلان الشركة عن مشروع “نور” الضخم بحدائق العاصمة.

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وتوقع الخبراء قدرة السوق على التماسك أعلى مستوى الدعم المهم عند 10000 نقطة، مع ارتدادة محدودة نحو مستوى المقاومة التالي عند 10400 نقطة.

وسجلت السوق حالة تباين في أداء المؤشرات أمس، إذ انخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 10105 نقاط.

بينما ارتفع مؤشر “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بشكل طفيف بلغ 0.28% إلى 2377 نقطة، ومؤشر “EGX100ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.5% إلى 3320 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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