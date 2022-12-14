«نعيم» توصي بشراء أسهم النساجون الشرقيون وكابو وكريدي أجريكول في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء 3 أسهم في البورصة المصرية، متمثلة في النساجون الشرقيون للسجاد، والنصر للملابس الجاهزة – كابو، وبنك كريدي أجريكول .

ونصحت بشراء سهم “النساجون الشرقيون للسجاد بالقرب من 10.30 جنيه وحددت مستهدفاته عند 13.30 ثم 15.70 جنيه، وأيضًا شراء “كابو” عند 1.60 جنيه، بمستهدفات عند 2.25 و 2.70 جنيه .

كما أوصت بشراء “كريدي أجريكول” بالقرب من 8.70 جنيه وحددت مستهدفات السهم في البورصة الفترة المقبلة عند 9.95 ثم 11.15 جنيه .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية الأداء الصاعد بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط اتجاه شرائي للمصريين حتى الساعة 12:20.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.18% عند 15328 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.93%، ليسجل 2881 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.8% عند 4254 نقاط حتى الساعة 12:20.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستواصل الصعود بتداولات الأسبوع الحالي نحو 15300 نقطة، مدعومة بتراجع العملة المحلية، وأثرها على أسعار الأسهم بالسوق، والاستثمارات المتوقع أن يضخها الصندوق السيادي القطري بالسوق.