«نعيم» توصي بشراء أسهم «القناة للتوكيلات الملاحية» و«راية القابضة للاستثمارات»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “القناة للتوكيلات الملاحية” و”راية القابضة للاسثتمارات المالية” المتداولة في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما على المدى القريب.

ونصحت المستثمرين بشراء “القناة للتوكيلات الملاحية” بالقرب من 14.75، وحددت مستهدفاته عند 18 ثم 20 جنيهًا، وشراء “راية” عند 2.90 جنيه بمستهدفات تصل إلى 3.50 ثم 3.80 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنحو 0.82% عند 9867 نقطة،

والسبعيني “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.4% عند 2154 نقطة، ومؤشر “egx50” بـ0.87% عند 1887 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” كانت قد تمكنت، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، من تسجيل نمو بنحو 14% بصافي ربحها المجمع، والذي بلغ 143.6 مليون جنيه، مقارنة مع 126 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي 2021.

وفي السياق نفسه حققت الشركة صافي ربح مستقلًّا عن نفس الفترة قُدّر بنحو 77.4 مليون جنيه، مقارنة مع 247.4 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المنقضي.