«نعيم» توصي بشراء أسهم «القلعة» و«المتحدة للشحن» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “القعلة للاستثمارات المالية” و “العربية المتحدة للشحن والتفريغ” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكلا منهما .

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن سهم “القلعة للاستثمارات المالية”، لديه مستهدفات للصعود حتى مستوى 2 جنيه، و “المتحدة للشحن” حتى 1.18 جنيه.

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف EGX30 مستويات ما بين 13300-13200 نقطة على الأجل القريب .

ورجحوا صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستويات 2600 ثم 2800 نقطة، لتتمكن من تحقيق أعلى مستوى سعرى لها جاء منذ أزمة كورونا فى مارس 2020.

وأنهت البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على صعود جماعي لمؤشراتها، إذ ارتفع أداء المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 2% ووصل 13184 نقطة .