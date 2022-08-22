«نعيم» توصي بشراء أسهم «القعلة وأوراسكوم للتنمية وكيما» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة نعيم القابضة بشراء أسهم 3 شركات في البورصة المصرية، ومنها القلعة للاستشارات المالية بالقرب من 1.31 جنيها، وحددت مستهدفاته عند مستوى 1.50 ثم 1.65 جنيه.

فيما قالت إن سهم شركة كيما كان قد أغلق تعاملاته بجلسة أمس أعلى من نطاق المقاومة 3.82 – 3.85 جنيه وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، موضحةً أن هذا التماسك بنجاح سوف يفتح باب الصعود للسهم باتجاه مستوى 4.30 ثم 4.55 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم “أوراسكوم” بالقرب من مستوى 4.40 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 5.25 ثم 5.90 جنيه.

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن استقرار مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” أعلى مستوى المقاومة الراهن عند 10340 نقطة، سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود حتى 11175 نقطة .

وتواجه مؤشرات البورصة المصرية سيناريوهات متفائلة لتحقيق مستهدفات صعودية جديدة، مستفيدة من حالة الزخم المتمثلة فى ارتفاع السيولة والتأثيرات الإيجابية لتثبيت أسعار الفائدة، وعمليات الاستحواذات، ونتائج أعمال الشركات.



