«نعيم» توصي بشراء أسهم «العربية لحليج الأقطان» و«الأهلي للتنمية والاستثمار»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “العربية لحليج الأقطان” و”الأهلي للتنمية والاستثمار” في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما .

ونصحت بشراء السهم الأول عند 2.10 جنيه وحددت مستهدفاته الصاعدة عند 2.65 و 3 جنيه، والثاني بالقرب من 15 جنيها مع مستهدفات عند 18.40 و 20 جنيها .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين في الأداء، وسط توجه بيعي للمستثمرين الأجانب، قابلهُ مشتريات مصرية وعربية .

وسجل المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بواقع 0.35% عند 10397 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.55% عند 2303 نقاط، وارتفع أداء “egx100” بنسبة 0.29% عند 3289 نقطة، وتراجع متساوي الأوزان “egx50” بـ 0.14% عند 1971.5 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 195 ورقة مالية، هيمنت الحركة الصاعدة على نحو 53 سهما، وتراجع 75 آخرى وظلت الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 713.237 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات سجل 199.4 و 107.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بصافي سجل 307 ملايين جنيه .