«نعيم» توصي بشراء أسهم «الشمس للإسكان» و«المتحدة للشحن» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “الشمس للإسكان والتعمير” و”المتحدة للشحن والتفريغ” في البورصة المصرية، مع توقعات صاعدة لكل منهما.

ونصحت بشراء شركة “الشمس للإسكان والتعمير” بالقرب من 5.10 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 6 ثم 6.85 جنيه، ثم أوصت السهم الثاني بالقرب من 0.58 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 0.71 ثم 0.79 جنيه.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.67% عند 9287 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.62% ليسجل 1833 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.68% مسجلًا 2686 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 817 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.