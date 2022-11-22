«نعيم» توصي بشراء أسهم الشمس للإسكان والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركات الشمس للإسكان والتعمير والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي .

وأوضحت أن سهم “الشمس للإسكان” لديه مستهدف بالقرب من 7.10 ثم 7.55 جنيه، فيما حددت مستهدفات السهم الثاني عند 6.80 وحتى 7.80 جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.39% عند 12622 نقطة، كما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.36%، ليسجل 2406 نقاط، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بحوالي 0.56% عند 3503 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 90 من إجمالي 203 متداولة، بينما هبط 46 وبقي 67 دون تغيير.