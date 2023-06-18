«نعيم» توصي بشراء أسهم «الشرقية للدخان» و«ممفيس للأدوية» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة “الشرقية للدخان – إيسترن كومباني” و “ممفيس للأدوية” في البورصة المصرية .

وأوضحت أن سهم “الشرقية للدخان” يختبر بالوقت الحالي مقاومة 18.90 – 20.65 جنيه، موضحةً أن التمكن من تجاوز المستوى الأخير سوف يفتح له باب التحرك لأعلى صوب 24.80 جنيه ثم 27.60 جنيه .

كما نصحت بشراء “ممفيس للأدوية” بالقرب من 31 جنيه وحددت مستهدفات صاعدة لهُ عند 33.75 ثم 36.25 جنيه .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 18-6-2023 ، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين و الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.75% ، مسجلا مستوى 18015 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 1.68%، مسجلا 3525 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.55% عند 5243 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 9 سهما، فيما تراجع 22 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 3.39 مليون جنيه، و 4.07 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 7.47 مليون جنيه.