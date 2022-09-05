«نعيم» توصي بشراء أسهم «السويدي إليكتريك» و«حديد عز» في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركات “السويدي إليكتريك” و”حديد عز” في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما على المدى القصير.

وأوضحت، في تقرير بحثي لها، أن سهم “السويدي” لديه مستهدف عند 7.80 جنيه ثم 8.25 جنيه، فيما يستهدف “حديد عز” مستوى 15.10 ثم 16.25 جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين ، وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.81% عند 10177 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.06%، ليسجل 2233 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 2.08% مسجلًا 3204 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 102 سهم من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 25، وبقي 68 دون تغير.