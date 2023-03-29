«نعيم» توصي بشراء أسهم «السويدي إلكتريك» و«النساجون الشرقيون» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركة السويدي إلكتريك والنساجون الشرقيون في البورصة المصرية وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما .

وقالت إن سهم السويدي إليكتريك لديه مستهدف عند 16.10 ثم 17.25 جنيه، والنساجون الشرقيون عند 13.30 ثم مستوى 14.30 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على صعود جماعي، بقيم مرتفعة لتداولات الأسهم سجلت حوالي 2 مليار جنيه .

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.1% ووصل 16411 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2% ووصل 2839 نقطة، كما أرتفع الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 1.9% ووصل 4279 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان بنسبة 2.4% عند 2818 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم نحو 2.05 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 196 ورقة مالية صعد من بينهم 82 وتراجع 38 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات .

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 198.7 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بقيمة 9.1 و 189.5 مليون جنيه على التوالي .