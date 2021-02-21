بورصة وشركات

«نعيم» توصي بشراء أسهم «التجاري الدولي» و«سوديك» في البورصة المصرية

السوق أنهت تعاملات اليوم على صعود جماعي
أسماء السيد 5:46 م, الأحد, 21 فبراير 21 5:46 م, الأحد, 21 فبراير 21

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أوصت وحدة التحليل الفني ببحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم بنك “التجاري الدولي – مصر” و”السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك”.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن سهم “التجاري الدولي” لدية فرصة للتحرك نحو مستوى 62 جنيها ثم 64 جنيها حال تمكنهُ من تجاوز دعم 59.95 جنيه.

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فيما أوصت بشراء سهم “سوديك” بالقرب من 16.40 جنيه، موضحة أن السهم يستهدف مستوى 17.25 جنيه ثم 17.75 جنيه.

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 11425 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.77% إلى 2392 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 1.37% إلى 3420 نقطة.

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واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي قيم تداولات قدرها 14 و9.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافي قدرة 23.8 مليون جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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