«نعيم» توصي بشراء أسهم «التجاري الدولي» و«القاهرة للدواجن» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم البنك التجاري الدولي، والقاهرة للدواجن، في البورصة المصرية، خلال الوقت الحالي، مع رسم توقعات إيجابية.

وقالت إن سهم “التجاري الدولي-مصر” هبط خلال جلسته الأخيرة بنسبة 0.60%، موضحةً أنهُ يختبر مستوى الدعم 56.80 جنيه، لذلك فإن تمكنهُ من الارتداد لأعلى بنجاح من ذلك الدعم سوف يعزز من إحتمالات الصعود صوب مستوى 60 ثم 62 جنيها.

وأوضحت أيضًا أن شركة “القاهرة للدواجن” صعد بنسبة 8.8% أمس وتخطي نطاق المقاومة الرئيسية 5.70 – 5.90 جنيه، وسط أجحام تداول مرتفعة نسبيًا، وهو ما يعزز من فرصة في التحرك لأعلى باتجاه مستوى 7 ثم 7.85 جنيه.

كسا الون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-10-2023.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 1.01%، مسجلا مستوى 22602 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.56%، عند مستوى 4242 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.55%، عند مستوى 6422 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 191 سهما، ارتفع منها 97 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، و استقر 89 دون تغيير .