«نعيم» توصي بشراء أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات» و«القناة للتوكيلات الملاحية» في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والقناة للتوكيلات الملاحية في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي، نظرًا للمستهدفات الصاعدة لكلاً منهما .



وفي تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أوصت “نعيم” بشراء سهم الإسكندرية بالقرب من 18.90 ،وقالت إنهُ يستهدف التحرك لأعلى حتى مستوى 21.50 جنيه .



فيما أوصت بشراء سهم القناة بالقرب من 24.40 جنيه، وقالت إنهُ تمكن خلال جلسة أمس من الصعود بنحو 10.2% وحددت مستهدفاته الصاعدة عند 26.65 ثم 28.50 جنيه .



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أنهت تعاملات أمس –الأحد- على تباين في الأداء، إذ فقد EGX30 نحو %0.11 ليغلق على مستوى 16827 نقطة، فيما صعد EGX70 بنسبة 0.09% مستقرًا عند 3061 نقطة، وتراجع EGX100 الأوسع نطاقا بـ%0.01 مسجلًا 4534 نقطة.



وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 1.39 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 1.085 تريليون، مقابل 1.082 تريليون فى الجلسة السابقة.



واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى 23.77 و49.31 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للمصريين بقيمة 73.08 مليون.