«نعيم» توصي بشراء أسهم «ابن سينا فارما» و«ارابيا انفستمنتس» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتي “ابن سينا فارما” و “ارابيا انفستمنتس” في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري .

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ أن سهم “ابن سينا فارما” يختبر نطاق المقاومة 1.81 – 1.88 جنيه، موضحةً أن التمكن من تجاوز المستوى الأخير سوف يفتح له باب نحو مزيد من الصعود صوب مستوى 2.25 ثم 2.40 جنيه .

وقالت إن “ارابيا انفستمنتس” تخطى مقاومة 0.35 جنيه، ونصحت بالشراء قربها، وحددت لهُ مستهدف عند 0.40 ثم 0.44 جنيه .

وأستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع في الأداء، وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.84% عند 17149.6 نقطة، والمؤشر السبعيني بـ 0.53% بواقع 2962 نقطة .

وبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 1.116 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بما يمثل انخفاضًا بنحو 2.7%.

وسجلت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 10.7 مليار جنيه، مقارنة مع 5.5 مليار الأسبوع السابق، واستحوذت الأسهم على 78.6% من الإجمالي .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي، وهبط الرئيسي “egx30” بنسبة 2.8% عند 17295 نقطة، و”السبعيني” للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بواقع 3.1% ووصل 2978 نقطة، ونحو 3.2% لمؤشر “egx100” عند 4521 نقطة .