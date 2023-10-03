«نعيم» توصي بشراء أسهم «إي إف جي القابضة» و«القناة للتوكيلات» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم مجموعة إي إف جي القابضة، والقناة للتوكيلات الملاحية، في البورصة المصرية، عند 14.50 جنيه للأولى و 27.15 للثانية.

وقالت نعيم في تقرير بحثي لها، إن سهم إي إف جي لديهم مستهدف عند 15.50 ثم 16.20 جنيه، فيما يستهدف سهم “القناة للتوكيلات” مستوى 29.50 و 31.40 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد أنهى تداولات أمس الإثنين متراجعًا بنحو 0.77%، بعدما تعرض لعمليات جني أرباح خلال النصف الثاني من الجلسة ليسجل 19901 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي صعد خلال النصف الأول من جلسة اليوم الإثنين، ليسجل في منتصف التعاملات 20114 نقطة.

وفي نفس السياق، هبط المؤشر السبعيني EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% إلى 3749 نقطة.

وانخفض EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.2% إلى 5572 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة قي البورصة المصرية اليوم تداولات بقيمة 3.25 مليار جنيه بعد التعامل من خلال 202 سهم ارتفع منها 30 وتراجع 116 فيما استقر 56 دون تغيير.