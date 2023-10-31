«نعيم» توصي بشراء أسهم «أوراسكوم للاستثمار» و«أموك» و«عتاقة» في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، و”الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك”، و”مصر الوطنية للصلب عتاقة” مع رسم مستهدفات صاعدة لكل منهما.

بداية قالت “نعيم” إن سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة، كان قد أغلق أمس على ارتفاع بنحو 11% وأغلق أعلى من مستوى المقاومة الرئيسي له، وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، موضحًا أن بقائه أعلى هذا المستوى سوف يمهد الطريق للتحرك صوب 0.27 ثم 0.30 جنيه.

وأوضحت أن سهم “أموك”، صعد أمس بنحو 5%، إذ كان قد أرتد لأعلى من مستوى الدعم 11.10 جنيه، مما قد يعزز من فرصة العودة لمقاومة 12.50 جنيه، ثم 13.35 جنيه.

ونوه “نعيم” في تقريرها البحثي إلي أن سهم شركة “عتاقة”، صعد بختام تعاملات أمس بنحو 5.6%، وأغلق أعلى من مقاومة 1.8 جنيه، مشيرةً إلي أن البقاء أعلى هذا المستوى سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود نحو 2.02 ثم 2.10 جنيه.