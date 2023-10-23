«نعيم» توصي بشراء أسهم «أوراسكوم كونستراكشون» و«الجوهرة» في البورصة

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون والعز للسيراميك والبورسيلين – الجوهرة، في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي .

وقالت في تقرير بحثي لها، إن سهم أوراسكوم كونستراكشون، كان قد ارتد بجلسة أمس لأعلى من مستوى الدعم 175 جنيه، موضحةً إن مستوى المقاومة التالي عند 197 جنيه، والتمكن من تخطيها سيدفعه نحو 210 جنيهات.

وكانت شركة أوراسكوم كونستراكشون قد سجلت إيرادات بقيمة 1.56مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 150.7 مليون دولار.

كما بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 98.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.

وعلى صعيد سهم الجوهرة، أوضحت أنه أغلق أمس أعلى من مستى المقاومة 19.35 جنيه، وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، لافتة إلي أن التمكن من البقاء أعلاها سيدفعه نحو 22 ثم 23.50 جنيه.

وقفزت أرباح سيراميك الجوهرة نحو 41.12%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 117.4 مليون جنيه، مقابل 83.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت الجوهرة نموا في إجمالي المبيعات بنحو 35.6%، لتصل 1.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 884.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة حينها إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الثاني من 2023، على كافة مستويات النشاط مدعوما بمرونة قنوات البيع وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي لها أثر أكبر على حماية حصة الشركة السوقية.