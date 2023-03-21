«نعيم» توصي بشراء أسهم أوراسكوم المالية وبلتون القابضة في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركتي “أوراسكوم المالية”، و”بلتون القابضة” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكلاً منهما.

وعلى صعيد سهم “أوراسكوم” قالت إنهُ لديه مستهدف عن 0.19 ثم مستوى 0.20 جنيه، و”بلتون” عند 2.90 ثم 3.15 جنيه.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بقوة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-3-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.26%، في التعاملات الصباحية ليسجل مستوى 15261 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.1% عند مستوى 2718 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.25%، عند 4024 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 148 سهما، ارتفع منها 43 سهما، وتراجع سهم واحد، فيما استقر 104 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.63 مليون جنيه، و 15.11 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 16.74 مليون جنيه.