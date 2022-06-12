«نعيم» توصي بشراء أسهم «أرابيا انفستمنت القابضة» والمصرية لتطوير وصناعة البناء

أوصت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة ، بشراء أسهم “أرابيا انفستمنت القابضة” و”المصرية لتطوير وصناعة البناء” في البورصة المصرية، وتوقعات مستهدفات سعريىة صاعدة للسهمين.

وقالت نعيم ، إن سهم “ارابيا” كان قد اغلق تعاملات الأسبوع الماضي، أعلى بقليل من مستوى المقاومة 0.33 جنيه، وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيًا، وأوصت بشراء السهم بالقرب من 0.33 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 0.35 ثم مستوى 0.37 جنيه .

ومن جانب آخر وفيما يتعلق بسهم “المصرية لتطوير وصناعة البناء، أوصت “نعيم” بالشراء بالقرب من 0.28 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 0.30 ثم 0.32 جنيه .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 صعودًا نسبته 2.28%، مغلقًا عند مستوى 10235 نقطة،

ومؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 7% مغلقًا عند 1858 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 6% عند مستوى 2765 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 2.14% رابحًا 14.2 مليار جنيه ليغلق عند مستويات 673.9 مليار جنيه، مقارنة مع 659.7 مليار جنيه الأسبوع السابق،