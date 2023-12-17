«نعيم» توصي بشراء أسهم «أرابيا إنفستمنتس» و «تعليم» في البورصة المصرية

أوصت بحوث “نعيم القابضة” بشراء أهم شركات “أرابيا إنفستمنتس هولدنج” ” و “تعليم لإدارة الخدمات” في البورصة المصرية، وسط توقعات صاعدة لتحركات كلاً منهما .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن سهم أرابيا تمكن من الإغلاق فوق مستوى المقاومة 0.50 جنيه أمس، واعتبرت أن هذا بادرة إيجابية لمزيد من الارتفاع المحتمل، وتوقعت تحركاته نحو 0.55 و 0.60 جنيه .

فيما نصحت بشراء سهم “تعليم” بالقرب من 5.25 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 5.80 ثم 6.20 جنيه وإيقاف الخسائر عند 5.15 جنيه .

وعلى صعيد أداء مؤشر البورصة المصرية قالت “نعيم”، إنهُ تخطي مستوى 25056 نقطة، ولفتت إلي وجود احتمالية للتحرك لأعلى نحو 25800 بشرط تجاوز 25000 نقطة .

وكسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.



وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.75%، مسجلا 24909 نقاط، وارتفع “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.7%، مسجلا 5456 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 1.45%، مسجلا 7881 نقطة.