«نعيم» توصي بشراء أسهم أبو قير وأوراسكوم للتنمية في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم شركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و أوراسكوم للتنمية، في البورصة المصرية خلال الوقت الحالي .

وحددت مستهدفات أبو قير عند ٥٥ و ٥٨ جنيها الفترة المقبلة، وبنحو ١١.٢٠ و ١٢.٤٠ بالنسبة لسهم أوراسكوم .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.54%، عند مستوى 17737 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.55%، عند مستوى 3073 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.61% عند 4669 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 87 فيما تراجع 33 واستقر 78 دون تغيير.