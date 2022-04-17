بورصة وشركات

«نعيم» توصي بشراء أسهم «أبو ظبي الإسلامي – مصر» و«حديد عز» في البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها
أسماء السيد 5:31 م, الأحد, 17 أبريل 22 5:31 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “مصرف أبو ظبي الإسلامي” و”حديد عز للصلب” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما في السوق.

ونصحت «نعيم» بشراء “أبو ظبي مصر” بالقرب من 11.40 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 13 ثم 14.50 جنيه، كما نصحت بشراء السهم الثاني عند 12.70 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 14 ثم 15 جنيهًا.

اقرأ أيضا  استقرار أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق لندن الأسبوع الماضي

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.27% عند 10707 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.08%، ليسجل 1685 نقاط، والأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.7% إلى 2603 نقاط.

اقرأ أيضا  «كونتكت القابضة» تضيف نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات إلى الأغراض

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 645 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 105، وبقي 69 دون تغيير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد الموافق 17-4-2022

جهاد سالم 5:17 م, الأحد, 17 أبريل 22

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 17-4-2022

رجب عزالدين 5:14 م, الأحد, 17 أبريل 22

«تعليم لخدمات الإدارة» تسجل 334 مليون جنيه إيرادات فى 6 أشهر

رجب عزالدين 5:08 م, الأحد, 17 أبريل 22

«كونتكت القابضة» تضيف نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات إلى الأغراض

رجب عزالدين 3:16 م, الأحد, 17 أبريل 22

رئيس أبو قير للأسمدة: خطة متكاملة لتنفيذ حزمة مشروعات استثمارية للشركة

مصطفى طلعت 3:12 م, الأحد, 17 أبريل 22

أرباح «كيمانول» السعودية تقفز 243% إلى 27 مليون دولار فى الربع الأول

أحمد فراج 2:56 م, الأحد, 17 أبريل 22