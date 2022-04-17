«نعيم» توصي بشراء أسهم «أبو ظبي الإسلامي – مصر» و«حديد عز» في البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بشراء أسهم “مصرف أبو ظبي الإسلامي” و”حديد عز للصلب” في البورصة المصرية، وحددت مستهدفات صاعدة لكل منهما في السوق.

ونصحت «نعيم» بشراء “أبو ظبي مصر” بالقرب من 11.40 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 13 ثم 14.50 جنيه، كما نصحت بشراء السهم الثاني عند 12.70 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 14 ثم 15 جنيهًا.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.27% عند 10707 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.08%، ليسجل 1685 نقاط، والأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 3.7% إلى 2603 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 645 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 17 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 105، وبقي 69 دون تغيير.