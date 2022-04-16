«نعيم» توصي بزيادة الأوزان النسبية لسهم شركة «أموك» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك” في البورصة المصرية بسعر مستهدف 6.33 جنيه.

وقالت إنهُ من المتوقع أن تعلن الإسكندرية للزيوت المعدنية قريبًا عن نتائجها للربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى وصول صافي الربح إلى 110 مليون جنيه، بتراجع 38.4٪ ربع سنويًا و24.9٪ سنويًا.

وتوقعت بحوث “نعيم القابضة”، أن تصل الإيرادات إلى 4.558 مليار جنيه، بزيادة 35٪ ربع سنويا و60٪ سنويًا، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بزيادة 23٪ ربع سنويًا و52٪ سنويًا.

فيما قدرت أن يسجل الهامش الإجمالي 5.2٪، بتراجع 0.5 نقطة مئوية ربع سنويًا و4.9 نقطة مئوية سنويًا، مع توقعات أن يصل إجمالي هامش التكرير للربع إلى 12.3 دولار للبرميل، مقابل 12.6 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، و15.6 دولار للبرميل في الربع الثالث من 2020/2021؛ ويعكس هذا التراجع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية (حيث ارتفع زيت الوقود منخفض الكبريت بنسبة 26٪ ربع سنويًا و59٪ سنويًا)، مقابل أسعار المنتجات.

وتابعت أنهُ بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من توقع ارتفاع أحجام الإنتاج على أساس ربع سنوي (نظرًا لوجود فترة إغلاق صيانة لمدة 2-3 أسابيع في الربع السابق)، إلا أنه من المتوقع أن تكون أقل من معدلات التشغيل العادية.