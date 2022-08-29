«نعيم» توصي بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم «إي فاينانس» في البورصة المصرية

نصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” في البورصة المصرية، موضحةً أن السهم كان قد أغلق أمس 15.05 نقطة، وهو ما ينذر بمزيد من التراجع نحو 13.30 ثم 12.20 جنيه.

على جانب آخر أوصت بشراء سهم شركة “دايس للملابس الجاهزة”، وحددت مستهدفاته عند 0.45 ثم 0.48 جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، بحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.55% عند 10122 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 2209 نقاط، وكذلك الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.62% مسجلًا 3163 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.