«نعيم» توصي بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم «هيرميس»

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” متعاملي البورصة المصرية بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “المجموعة المالية – هيرميس”، خاصة أنهُ أغلق تعاملات أمس أدنى مستوى الدعم 12.50 جنيه.

وأوصت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ إن استمرار بقاء السهم أدني الدعم المذكور سوف يدفع لمزيد من التراجع حتى مستوى 11.40 ثم 10.65 جنيه، وذلك في إطار حركة الضغوط البيعية التي تشهدها مؤشرات السوق.

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، حتى أول نصف ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.66% عند 9698 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.05%، ليسجل 2115 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.15 % مسجلًا 3032 نقطة حتى الساعة 10:40.

وكانت سيطرت موجة هبوط قوية على البورصة المصرية بتعاملات الأحد، لتواكب بذلك التحركات السلبية لنظيراتها بأسواق المال العالمية وفى المنطقة، بسبب التخوف من قيام «الفيدرالى الأمريكى» برفع أسعار الفائدة خلال أيام.









