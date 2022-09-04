«نعيم» توصي بانتظار إشارات شراء جديدة على أسهم «الشمس للإسكان» و«المصريين للتنمية» في البورصة

أوصت بحوث “نعيم القابضة”، بانتظار إشارات شراء جديدة لأسهم شركات “الشمس للإسكان” و”المصريين للإسكان والتنمية والتعمير” في البورصة المصرية .

ولفتت إلى أن بقاء سهم “الشمس للإسكان” أدنى مستوى الدعم 7.40 جنيه سوف يؤدي لمزيد من التراجع صوب مستوى 6.75 ثم 6.10 جنيه .

وقالت أيضًا إن بقاء سهم “المصريين” أدنى من دعم 0.47 جنيه، سيفتح الباب لمزيد من التراجعات نحو 0.42 و 0.39 جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.



وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.6% عند 9996 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.07%، ليسجل 2188 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1% مسجلًا 3138 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 941 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.





