«نعيم» توصي بالاحتفاظ بسهم «السويدي الكتريك» بسعر مستهدف 10 جنيهات

أوصت بحوث شركة “نعيم لتداول الأوراق المالية” بالاحتفاظ بسهم شركة “السويدي الكتريك” في البورصة المصرية وحددت سعرهُ المستهدف عند 10 جنيهات .

وقالت إن نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة عن الربع الرابع من العام الماضي، جاءت أعلى من توقعاتها، مشيرةً إلى أن الارتفاع الكبير في الإيرادات جاء انعكاس لتحسن أداء قطاع الأسلاك والكابلات حيث قفزت أسعار المنتجات 17٪ ربع سنويًا و64٪ سنويًا.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من 2021 حوالي 19.6 مليار جنيه .

ولفتت إلى أن قطاع التسليمات الجاهزة قفزت إيراداتهُ بنسبة 48٪ ربع سنويًا و8٪ سنويًا، كما سجلت التسليمات الجاهزة رقم تاريخي بقيمة 70 مليار جنيه بنمو 23٪ ربع سنويًا و43٪ سنويًا، مما يجعل السويدي الكتريك واحدة من أسرع المطورين نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها أن قيمة التعاقدات الجديدة بلغت 44 مليار في 2021، موضحةً أنه يمكن للإدارة أن تستكشف فرص استثمار جديدة من خلال استحواذات خارجية لتنويع محفظة الأصول المُدرة للدخل.