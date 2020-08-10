«نعيم» توصى بشراء سهمى مدينة نصر للإسكان ومصرف أبو ظبى

أنهى مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» تعاملات أمس على ارتفاع %1.34، مسجلا 10962 نقطة

أوصت وحدة التحليل الفنى بشركة “نعيم القابضة” بشراء سهمى “مدينة نصر للإسكان والتعمير” و “مصرف أبو ظبى الإسلامى” المدرجين بالبورصة المصرية.

وقالت فى تقرير بحثى لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن سهم “مدينة نصر” تخطي أمس مقاومة 3.20 جنيه، موضحةً أنه يستهدف مستوى 3.70 جنيه ثم 4 جنيه.

كما أوصت بشراء سهم “مصرف أبو ظبى الإسلامى” بالقرب من 10.65 جنيه، موضحةً أن التمكن بالثبات أعلى ذلك المستوى سوف يمهد لهُ الطريق للصعود نحو 11.80 ثم 12.60 جنيه .

ورجح خبراء التحليل الفنى أن يواصل مؤشر السوق الرئيسى «EGX30» التحركات الإيجابية على المدى القصير مستهدفا 11100 و 11200 نقطة.

وكان مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» قد أنهى تعاملات أمس على ارتفاع %1.34، مسجلا 10962 نقطة، و صعد المؤشر الأوسع نطاقا» «EGX100 EWI %1.15 إلى 2464 نقطة، كما ارتفع EGX70 EWI» %1.01 مسجلا 1604 نقاط.

وأرجع الخبراء صعود السوق أمس مصحوبا بقيم تداولات مرتفعة، إلى التحركات الإيجابية لسهمى التجارى الدولى ومدينة نصر، فضلا عن أسهم قطاعى العقارات والبتروكيماويات.

وبلغت قيم التداول على الأسهم نحو 1.2 مليار جنيه، وصعد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنحو 5.33 مليار جنيه ليسجل 602.36 مليار، مقابل 597.03 مليار للإغلاق السابق.