بورصة وشركات

«نعيم» توصى بشراء أسهم «أرابيا إنفستمنت» و «إعمار مصر»

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية أمس على تراجع جماعى
أسماء السيد 1:48 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19 1:48 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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أوصت بحوث شركة نعيم القابضة بشراء سهمى “أرابيا انفستمنت القابضة” و ” إعمار مصر ” المدرجين بالبورصة المصرية .

وقالت نعيم فى تقرير بحثى حصلت “المال” على نسخة منهُ ، أن السهم الأول فى طريقهُ لاختبار مقاومة 0.29 جنيه ، وتمكنهُ من تجاوز تلك العقبة بنجاح سوف يعزز من فرص الصعود باتجاه مستوى 0.31 جنيه .

وقالت إن “إعمار مصر” قد أغلقت أعلى من مستوى المقاومة 2.80 جنيه ، وبالتالى فتمكنهُ من الثبات والتماسك أعلى من 2.80 جنيه ، سوف يفتح الباب للصعود باتجاه مستوى 2.95 جنيه ثم 3.10 جنيه .

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تراجع جماعى ، فى أول جلسة بالأسبوع الأخير من العام الحالى ، متأثرة بانخفاض أحجام التداول ، بجانب المبيعات المصرية والعربية .

انخفض المؤشر الرئيسى فى نهاية تعاملات الجلسة الافتتاحية للأسبوع %0.52 ، مسجلا مستوى 13812نقطة ، كما تراجع المؤشر السبعينى (EGX70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.1 ليغلق عند 529 نقطة ، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.18 ليسجل 1389 نقطة .

اعتبر خبراء التحليل الفنى هبوط السوق مع تراجع قيم وأحجام التداولات ، بمثابة استعداد لنهاية العام الحالى ، وترقب عودة القوة الشرائية ، خلال يناير المقبل ، التى تدفع التداولات للصعود ، وصعود (EGX30) ، لمستويات 13900 نقطة ثم 14200 نقطة .

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 268.4 مليون جنيه ، وهبط رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 1.7 مليار جنيه، ليسجل 698.8 مليار جنيه، مقابل 700.5 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق

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بقلم أسماء السيد

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