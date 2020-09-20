بورصة وشركات

نعيم تنصح متعاملي البورصة بالانتقائية .. وتوصي بشراء “طلعت مصطفى”

أنهت تعاملات اليوم بهبوط 0,7% لمؤشرها الرئيسي
أسماء السيد 4:36 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 4:36 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

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نصحت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية خلال الوقت الحالي، وذلك في إطار حالة الهدوء التى تشهدها حركة المؤشرات خاصة الرئيسي .

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن البورصة لا يزال لديها فرصة لاختبار مستوى المقاومة عند 11220 نقطة، موضحة أن تجاوزها لأعلى سيدفعهُ نحو 11500 نقطة ثم 11800 نقطة .

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فيما أوصت بشراء سهم مجموعة “طلعت مصطفى” بالقرب من 6.20 جنيه موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 6.60 جنيه ثم 7 جنيهات .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد، على هبوط بنسبة 0.7% لمؤشرها الرئيسي “egx30” ، فيما أنهى المؤشر السبعيني تعاملاتهُ على صعود بنحو 1.9% ليصل 1972 نقطة.

ويتوقع محللون تحركات عرضية للسوق، الأسبوع الحالى، فى ظل عدم وجود أى محفزات أو أخبار جوهرية، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم.

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وأوصى الخبراء بتجنب أسهم قطاع الحليج؛ لما تشهده من نشاط لعملية المتاجرة السريعة عليها، فيما أكدوا النظرة الإيجابية للسوق على المديين المتوسط والقصير.

وأنهت البورصة أسبوعها الماضى على تباين للمؤشرات، كان الخاسر فيها المؤشر الرئيسى، والرابح أسهم الأفراد، وتحرك رأس المال لأعلى بنسبة ضعيفة للغاية، وواصل الأجانب اتجاههم البيعى، بينما مال العرب للشراء.

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بقلم أسماء السيد

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