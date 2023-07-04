«نعيم»: تمكن «egx30» في البورصة من تخطى مقاومة 17750 يدفعه نحو 18100 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن تمكن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” من تخطي مقاومة 17750 سوف يفتح له باب الصعود باتجاه 18100 نقطة.

ونصحت “نعيم” في تقريرها الفني، متعاملي البورصة المصرية بالتحرك الانتقائي على الأسهم خلال الفترة الحالية، كما أوصت بشراء سهم “الصناعات الكيماوية المصرية – كيما” وحددت مستهدفاته عند 9.60 ثم 10.50 جنيه.

وهيمن الصعود الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.11%، ليصل مستوى 17684 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.74%، مسجلا مستوى 3561 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.61% عند 5274 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 152 سهما، ارتفع منهم 32 سهما، فيما تراجع سهمان، واستقر 118 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 136 الف جنيه، و 1.69 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.82 مليون جنيه.