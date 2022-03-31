قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم لتداول الأوراق المالية”، إن تمكن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” من تجاوز مستوى المقاومة 11470 نقطة سيدفعها نحو 11800 نقطة .

فيما على جانب أخر قالت إنهُ في حالة التراجع والتحرك نحو مستوى الدعم 11140 سيؤدي لمزيد من الهبوط نحو 10840 نقطة .

ونصحت “نعيم” المتعاملين في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، بالانتقائية خلال الفترات الحالية .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس –الأربعاء- على تراجع جماعي؛ إذ انخفض EGX30، بنحو %1.35 ليغلق على مستوى 11239 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو %0.57 مسجلًا 1917 نقطة، كما تراجع «الأوسع نطاقًا» EGX100 EWI، بنسبة %0.63 ، مسجلًا 2900 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 751.47 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.56 مليار، ليسجل 726.62 مليار، مقابل 731.18 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيمة 1.09 مليار و20.85 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 1.11 مليار.