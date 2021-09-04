«نعيم» : تقسيم «بايونيرز» سيعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة

توقعت بحوث شركة نعيم القابضة أن يؤدي تقسيم شركة بايونيرز إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للمجموعة، موضحةً أن الشركة تعمل حاليًّا على تلقّي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت “نعيم” إلى أن الإدارة في انتظار الموافقة على التقسيم ونشر قوائم مالية منفصلة عن الكيانات الثلاثة الناتجة.

ولفتت، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية كانت قد أعلنت نتائجها المالية للربع الثاني من 2021، حيث انخفض صافي الدخل بعد خصم حصة الأقلية بحوالي 36% ربع سنويًّا، و64% سنويًّا ليصل إلى 167 مليون جنيه.

وقالت إن الشركة حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.24 مليار جنيه، بارتفاع 10% على أساس ربع سنوي، و22% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع توقعات الإدارة بتحقيق نمو 15- 20% خلال 2021.

وتابعت أن إيرادات قطاع العقارات بلغت 853 مليون جنيه، بزيادة 11% ربع سنوي، و20% سنويًّا، ليسهم بحوالي 38% من إجمالي إيرادات بايونيرز القابضة، مقارنة بمساهمة 37% في الربع الأول من عام 2021.

وأضافت “نعيم” أن إيرادات القطاع الصناعي بما يتضمن شركة الألبان العربية والكابلات الكهربائية المصرية بلغت 1.2 مليار جنيه، بما يعكس تحسنًا بحوالي 25% على أساس ربع سنوي، و58% على أساس سنوي، بمساهمة 55% في إجمالي إيرادات بايونيرز القابضة، مقابل 45% خلال الربع الأول من 2021.

وقالت إن إيرادات قطاع الخدمات المالية تراجعت بنسبة 13% على أساس ربع سنوي، و35% على أساس سنوي، ليصل إلى 25 مليون جنيه، بمساهمة 1.1% من إجمالي الإيرادات.

وأوضحت بحوث “نعيم” أن إجمالي إيرادات رؤية جروب- أكبر كيان عقاري تمتلكه شركة بايونيرز القابضة والمُصنفة شركة شقيقة لها، بلغ 41.6 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من 2021، بتراجع 84% ربع سنوي، ولكن بارتفاع 106% سنويًّا.

وتابعت أن حصة حقوق الأقلية ارتفعت في صافي الدخل إلى 25%، مقابل 13% خلال الربع الأول من 2021، و12% خلال الربع الثاني من 2020.

وأشارت إلى أن صافي ديون شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بلغ 4.3 مليار جنيه، بارتفاع 13% من 3.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2021.

وقالت إن الأداء التشغيلي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لا يزال يتسم بالمرونة، حيث لا يزال أداء قطاع العقارات سليمًا، وأداء القطاع الصناعي واعدًا.