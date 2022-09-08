«نعيم»: تضخم أغسطس جاء متوافقا مع توقعاتنا

قال بحوث شركة “نعيم القابضة” إن معدل التضخم المُعلن عن شهر أغسطس الماضي جاء متوافقا مع توقعاتها، موضحةً أن المعدل السنوي العام للتضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن سجل 14.6% مقابل 13.6% في يوليو 2022.

وأوضحت أن هذا المعدل جاء متأثرًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية، فضلًا عن ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية.

وأشارت أن تأثير سنة الأساس جاء محايدًا وبلغ معدل التضخم الشهري 0.9% في أغسطس وهو ما يتوافق مع تقديراتها أيضًا، مقابل 1.3% في يوليو.

وتابعت أن مؤشر الطعام والمشروبات الكحولية والذي يمثل 32.7% من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن سجل نسبة 0.7% شهريًا مقارنة بالارتفاع 0.5% في يوليو.

وأرجعت هذه الزيادة الشهرية بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الخضروات، فضلًا عن الارتفاع في أسعار الحبوب والسكر والزيت واللبن والجبن والبيض، إضافة إلى ارتفاع أسعار عناصر الطعام الأخرى نتيجة لانخفاض المعروض.

وارتفعت أسعار أصناف الطعام وفقًا لما يلي:

أ) الخضروات بزيادة 12.2% شهريًا.

ب) أسعار الخبز والحبوب ترتفع بنسبة 3.9% شهريًا.

ج) ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.9% شهريًا.

ه) زادت أسعار السكر بنسبة 1.6% شهريًا.

كما ارتفعت أسعار عناصر الطعام الأخرى إلى حد 3.8% شهريًا، وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار اللحوم والفاكهة بنسبة 4.3% شهريًا، مما خفف إلى حد كبير من تأثير حدة الارتفاع في مؤشر الطعام.