«نعيم» ترفع السعر المستهدف لسهم «جي بي أوتو» إلى 7.89 جنيه وتوصي بالشراء

رفعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” القيمة العادلة لسهم جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات من 5.89 إلى 7.89 جنيه، مع توصية بالشراء.

وتوقعت “نعيم”، في ورقة بحثية، زيادة مرونة الأداء بما يؤدي إلى تقييم أكثر إنصافًا لمنصات الخدمات المالية غير المصرفية التابع للشركة، كذلك التنبؤات باستمرار انتشار بصمة هذا القطاع في السوق المصرية.

وقدرت قطاع المركبات وملحقات المركبات بواقع 2.72 جنيه للسهم، بما يتضمن مضاعف ربحية مستقبلي 5.2 مرة، على الرغم من التحديات المواجهة لسوق السيارات المصرية.

وقالت إن التقديرات تشير إلى تفوق الحصة السوقية للسيارات المُجمعة محليًّا عن باقي النظراء مع استمرار المرونة في وحدة الأعمال التابعة بدولة العراق.

وأشارت إلى أنها قدرت قيمة جي بي كابيتال بواقع 5.17 جنيه للسهم، بما يتضمن مضاعف قيمة دفترية مستقبلي بمقدار 1.4 مرة؛

مع الأخذ في الاعتبار زخم النمو القوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية، نتيجة ملاحظة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في القطاع.

وافق مجلس إدارة شركة جي بي أوتو على الاشتراك في تأسيس شركة “جي بي أوتو كينيا”، وشركة “جي بي أوتوموتيف” لتجارة وصناعة السيارات مساهمة مصرية.

وقالت جي بي أوتو إنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العامة فور انعقادها، موضحة أنه سيتم تحديد نسب المساهمة ورأسمال الشركتين فور انعقاد الجمعية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 31.4 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 23.3 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت نتائج جي بي أوتو المجمعة المرسلة للبورصة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 25.1 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 18.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع الخسائر إلى 2.4 مليون جنيه، خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر بلغت 9 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة إلى 1.35 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.84 جنيه خلال العام السابق 2020.

وقالت جي بي أوتو إن نمو أرباحها خلال الفترة المشار إليها يرجع إلى الأداء القوى لكل قطاعاتها التشغيلية وارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها وخدماتها المتنوعة.

وقالت رءوف غبور، رئيس مجلس الإدارة، إن شركته حققت أعلى نتائج أعمال في تاريخها، خلال الربع الأخير من العام، مسجلة مبيعات بقيمة 9 مليارات، جنيه خلال هذا الربع منفردًا (سبتمبر- ديسمبر 2021).

وارتفعت إيرادات قطاع المركبات بالشركة إلى 7.2 مليار جنيه، خلال الربع الأخير فقط، بنسبة نمو 30.2% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

بينما سجلت إيرادات القطاع نفسه على مدار العام حوالى 24.9 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة نمو سنوى 38.7% عن العام السابق 2020.

بينما تراجعت إيرادات الشركة خارج السوق المصرى بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1% إلى 807.1 مليون جنيه خلال 2021؛ بسبب التأخر الناتج عن تغيير إجراءات الجمارك والقوانين المنظمة لها في العراق؛ أحد أكبر الأسواق الخارجية للشركة.