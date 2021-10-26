«نعيم» ترفع السعر المستهدف لسهم «أموك» إلى 6.33 جنيه

مقابل 4.34 في وقت سابق.

رفعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” السعر المستهدف لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك من 4.34 إلى 6.33 جنيه مع توقعات بتحقيق مستويات قياسية جديدة لفروق أسعار التكرير في العام المالي 2021/2022.

وأوصت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” بشراء سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك (AMOC)، متوقعة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار تحسن الكفاءات الداخلية.

وأوضحت أن هامش التكرير الإجمالي للشركة قفز بنسبة 43% ربع سنويًا، ليصل إلى 22.4 دولار للبرميل في الربع الأخير من العام المالي 2020/2021، وهو ما يتجاوز بكثير التقديرات.

وقالت إن نموذج التقييم الجديد الخاص بعوائد التكرير يصل لفروق أسعار التكرير إلى 24 دولارا للبرميل في العام المالي 2021/2022، و21 دولارا للبرميل في فترة التنبؤ التي تبدأ من 2022/2023 حتى 2025/2026.

وذكرت أنه مع وصول صافي الرصيد النقدي إلى 1.3 مليار جنيه في ميزانياتها وصفر دين، يُقدر السوق الشركة مستقلة (بدون الرصيد النقدي) بمضاعف ربحية مستقبلي للعام المالي المتوقع 2021/2022 عند 2.5 مرة.

وأوضحت “نعيم” أن تقاريرها السابقة كانت تشير إلى خضوع تقييم سهم أموك إلى درجة عالية من المخاطر، نظرًا لشدة حساسية فروق أسعار التكرير للشركة للتغيير في أسعار النفط والارتباطات غير المتكافئة لتكاليف المواد الأولية.

يذكر أن “أموك” تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022 وفقا للموازنة التخطيطية المرسلة للبورصة.

وتخطط الشركة لتسجيل إيرادات بقيمة 10.19 مليار جنيه خلال العام المالي المذكور مقابل 7.3 مليار جنيه معتمدة للعام المالي 2020-2021.