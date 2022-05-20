«نعيم» ترصد تأثيرات رفع الفائدة على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية

رصدت بحوث شركة “نعيم القابضة” تأثيرات قرار رفع الفائدة على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وذلك ضمن نطاق التغطية الخاص بها.

وأوصت “نعيم” بشدة بشراء الأسهم التي تعتمد على السلع والموجهة نحو التصدير مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدي كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية.

وأيضًا مصر لصناعة الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية، والاسكندرية للزيوت المعدنية؛ نظرًا لتوقع استفادة الإيرادات بقوة من العوامل الخارجية القوية الخاصة بارتفاع أسعار السلع، وارتفاع قيمة الدولار والطلب الدولي القوي وسط الأزمة الجيوسياسية المستمرة.

وفي الوقت نفسه، قالت إنها تستمر على التنبيه بالحذر من أسهم المأكولات والمشروبات والسلع الاستهلاكية مثل جهينة للصناعات الغذائية، وعبور لاند، وإيديتا، ودومتي، وغبور أوتو؛ نظرًا لتوقع ضغوط على الهامش وتباطؤ الطلب.

أما فيما يتعلق بالبنوك، فتبنت نظرة محايدة، حيث أن أي زيادة في دخل استثمارات الخزانة (بسبب ارتفاع العوائد)، فمن المرجح أن يقابلها ارتفاع تكلفة العوائد حيث تتدافع البنوك للحفاظ على حصتها في السوق .

وكان البنك المركزي المصري قد قرر باجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة أمس رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع 2% دفعة واحدة .