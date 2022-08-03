«نعيم» ترجح قفزة في ربحية «الدلتا للسكر» بنهاية 2022 لتصل 700 مليون جنيه

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن تُحقق شركة الدلتا للسكر قفزة في ربحية العام الجاري 2022 لتصل إلى 700 مليون جنيه، مقابل 385 مليون جنيه المُحققة في العام الماضي متأثرة إيجابيًّا من الارتفاع العالمي في أسعار السلع العالمية.

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2022 قفز إلى 467 مليون جنيه، بارتفاع قدره 75٪ سنويًا، و5.1 مرة ربع سنويًا، بدعم من زيادة أسعار السكر ومشتقاته.

وأضافت أن إيرادات هذا الربع بلغت 1.9 مليار جنيه، بارتفاع 113٪ سنويًا و217٪ ربع سنويًا، فيما استقر الهامش الإجمالي سنويًا عند 39.1٪.

إذ استفادت الشركة خلال هذا الربع وخاصة أنها حققت القدر الأكبر من المبيعات السنوية، من القفزة الهائلة في أسعار المنتجات.

وتابعت أنه تم ملاحظة ارتفاع سعر السكر المحلي إلى 10.5-11.5 ألف جنيه للطن، بارتفاع من 7.3 ألف طن في 2021.

ولفتت إلي أن الشركة استفادت من الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات الثانوية – إذ بلغ المولاس 230 دولار للطن بارتفاع من 125 دولار للطن في العام الماضي، بينما بلغ سعر تفل البنجر 300 دولار للطن مقابل 117 دولار للطن في العام الماضي.

وأوضحت أن القدرة التكريرية للشركة التي تمتلك الدولة نسبة 55.7٪ منها تصل إلى 300 ألف طن سنويًا ومن المتوقع أن تصل طاقة التكرير إلى حوالي 50 ألف طن سنويًا من السعر الخام المستورد.