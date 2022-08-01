«نعيم» ترجح تراجع ربحية مجموعة «طلعت مصطفى» عن الربع الثاني من العام

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تراجع ربحية مجموعة “طلعت مصطفى” عن الربع الثاني من العام الحالي، والتي من المُرجح أن يتم الإعلان عنها في الوقت القريب.

وبرَّرت ذلك بانخفاض هامش تسليم الوحدات بسبب بدء تسليم الشركة وحدات المراحل الأولية في مشروع سيليا بالعاصمة الإدارة الجديدة، فضلًا عن غياب مكاسب فروق سعر الصرف الناتجة من خفض قيمة الجنيه التي حدثت في الربع الأول من 2022.

ورجحت بحوث “نعيم القابضة”، أن تُعلن مجموعة طلعت مصطفى القابضة قريبًا عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2022.

وقالت إن التقديرات تشير إلى تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمقدار 17.4% ربع سنوي، ولكن مع الزيادة 10.6% سنويًّا ليسجل 467 مليون جنيه.

وأضافت أن التقديرات تشير أيضًا إلى تراجع الهامش الإجمالي بواقع 2.9 نقطة مئوية ربع سنوي، و2.3 نقطة مئوية سنويًّا، ليسجل 33% متأثرًا بتراجع هامش تسليم الوحدات، فضلًا عن تراجع المساهمة من قطاع الفنادق والخدمات.

وتوقعت “نعيم القابضة” وصول الإيرادات إلى 3.26 مليار جنيه عن تلك الفترة، بارتفاع 6.5% ربع سنوي، و25.3% سنويًّا؛ بدعم من زيادة التسليمات الذي حدث خلال الربع المذكور؛ مدفوعًا بمقدار كبير من المبيعات التعاقدية، وقوى المبيعات الجديدة، فضلًا عن استمرار تحسن نسبة الإشغال في فندق نايل كمبينسكي، فورسيزون سان ستيفانو ونايل بلازا.

ومن المتوقع أيضًا أن تبلغ المبيعات الجديدة 7.5 مليار جنيه، بارتفاع 39.7% ربع سنوي، ولكن بتراجع 57.2% سنويًّا بسبب ارتفاع سنة الأساس نتيجة للإطلاق الناجح لنور سيتي، واستمرت في التوصية بشراء سهم طلعت مصطفى بسعر مستهدف 10.56 جنيه.