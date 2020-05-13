بورصة وشركات

«نعيم» ترجح تراجع ربحية «أبو ظبي الإسلامي مصر» 55%

خلال الربع الأول من 2020 والتى من المقرر إعلانها غدًا
أسماء السيد 4:37 م, الأربعاء, 13 مايو 20 4:37 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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توقعت بحوث شركة نعيم القابضة أن تشهد ربحية “مصرف أبو ظبي الإسلامي– مصر”، خلال الربع الأول من العام الحالي، انخفاضًا بحوالي 55%، تأثرًا بنمو المخصصات وخسائر الاضمحلال على خلفية تقلبات الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت “نعيم القابضة”، في تقرير بحثيّ لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن البنك من المفترض أن يُعلن نتائج أعماله غدًا، مرجحةً أن تسجل الشركة صافي ربح بقيمة 125 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2020، بانخفاض 55% سنويًّا و52% ربع سنوي.

وقدّرت “نعيم القابضة” المُخصصات وخسائر الاضمحلال بحوالي 277 مليون جنيه، مقابل 150 مليونًا خلال الربع الأخير من 2019، و40 مليونًا في الربع الأول من 2019.

وتوقعت أن تبلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 31.6 مليار جنيه، بارتفاع 3% ربع سنوي، و20% سنويًّا، كما توقعت أن تصل ودائع العملاء إلى 51.6 مليار جنيه، بارتفاع 1% ربع سنوي، و16% سنويًّا.

ورجّحت “نعيم القابضة”، في مذكرتها البحثية، أن ترتفع نسبة القروض إلى الودائع، لتصل إلى 61%، مقابل 60% بنهاية 2019.

وتابعت: كما تشير التقديرات إلى وصول صافي الدخل من الفوائد إلى 728 مليون جنيه، بارتفاع 3% سنويًّا، وبانخفاض 4% ربع سنوي.

ورجّحت أيضًا تسجيل صافي هامش الفوائد بنحو 7.0%، مقابل 6.3% في الربع الأخير من 2019، و6.8% في الربع الأول من 2019.

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بقلم أسماء السيد

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